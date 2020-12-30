Столичные врачи вылечили от коронавируса 5896 пациентов за сутки

/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в столице вылечились от коронавируса еще 5896 пациентов. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 621 292 человек.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какой симптом коронавирусной инфекции свидетельствует о необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ученые перечислили неочевидные симптомы коронавируса