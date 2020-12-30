Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число людей с COVID-19 и внебольничными пневмониями в России превышает миллион
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Число людей с COVID-19 и внебольничными пневмониями в России превышает миллион

Виктория Родимкина

Здоровье

В России насчитывается более миллиона человек с коронавирусом и внебольничными пневмониями. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 30 декабря.

Он отметил, что 80 процентов от числа этих пациентов лечатся амбулаторно.

— Общее количество наблюдаемых пациентов и с новой коронавирусной инфекцией, и с внебольничными пневмониями, те пациенты, которые находятся в стадии диагностики, — их чуть больше одного миллиона, — заявил глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Мурашко рассказал об ожиданиях от широкого применения вакцины «Спутник V».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минпросвещения: Менее 50 российских школ закрыты на карантин из-за коронавируса

пандемиякоронавирусМихаил Мурашко
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте