Число людей с COVID-19 и внебольничными пневмониями в России превышает миллион

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России насчитывается более миллиона человек с коронавирусом и внебольничными пневмониями. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 30 декабря.

Он отметил, что 80 процентов от числа этих пациентов лечатся амбулаторно.

— Общее количество наблюдаемых пациентов и с новой коронавирусной инфекцией, и с внебольничными пневмониями, те пациенты, которые находятся в стадии диагностики, — их чуть больше одного миллиона, — заявил глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Мурашко рассказал об ожиданиях от широкого применения вакцины «Спутник V».

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