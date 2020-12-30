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Турция ужесточила правила для туристов из-за «британского» штамма коронавируса
Фото: facebook.com/hagiasophiamuseum.org.tr

Турция ужесточила правила для туристов из-за «британского» штамма коронавируса

Виктория Родимкина

Туризм

Турция с 30 декабря будет требовать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус у всех прилетевших пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Turkish Airlines в среду.

Так, пассажиры, которые прилетели авиарейсами в Турцию или рейсами через эту страну, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которая сделана не ранее чем за 72 часа до полета.

— Правило вступает в силу с 12:00 30 декабря 2020 года по местному времени. Пассажирам младше шести лет справка не потребуется, — уточнили в пресс-службе.

Информацию подтвердили также российские туроператоры, передает Интерфакс.

— Справка должна быть представлена на английском языке, — уточнила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Власти Турции объяснили нововведение распространением нового более заразного вида COVID-19, который был обнаружен в Великобритании.

Напомним, минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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