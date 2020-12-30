Хостел на юго-востоке Москвы опечатали за нарушение мер против COVID-19

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Люблинская улица, 13 Карта всех событий

В хостеле на юго-востоке столицы выявили нарушения мер против распространения коронавируса. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Заведение находится по адресу улица Люблинская, дом 13. При проведении осмотра помещений были выявлены факты нарушения требований санитарного законодательства и невыполнения противоэпидемических мероприятий.

Специалисты установили, что в хостеле нет дезинфицирующих средств и кожных антисептиков, также в заведении не соблюдаются принципы социального дистанцирования, отсутствует разметка в местах общего пользования и запас средств индивидуальной защиты.

В отношении организации составили протокол о временном запрете деятельности.

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