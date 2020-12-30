Коронавирус выявили у 26 513 человек за сутки в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки выявили 26 513 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в среду, 30 декабря.

За последние сутки в России случаи инфекции зафиксировали в 85 регионах. Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки от коронавируса скончались 599 человек, вылечились 29 235 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

За все время пандемии в стране вывили 3 131 550 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 56 426 летальных исходов, вылечилось 2 525 418 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что число людей с COVID-19 и внебольничными пневмониями в России превышает миллион.

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