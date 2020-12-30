Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара вырос на 69,09 копейки и составил 74,35 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 55 960 сделок на сумму 236 миллиардов 956,787 миллиона рублей.

Курс евро увеличился на 109,34 копейки. Стоимость европейской валюты составила 91,32 рубля. Всего на ЕТС было заключено 11 389 сделок на сумму 51 миллиард 544,418 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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