Останки уникального шерстистого носорога обнаружили в Якутии

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В Абыйском районе Якутии ученые нашли тушу хорошо сохранившегося шерстистого носорога. Молодая особь утонула в реке, специалисты определили ее возраст как три или четыре года от роду, сообщает Yakutia daily.

Эта находка стала старейшей найденной палеонтологами — раньше не удавалось найти даже костей шерстистых носорогов такого возраста.

Как отметил доктор биологических наук Альберт Протопопов, у носорога сохранилась даже часть внутренностей, что позволяет более подробно изучить особенности жизнедеятельности этого вида.

— Абыйского носорога уже сейчас можно назвать единственным в мире: ранее не находили даже костных останков особей такого возраста, не говоря уже о сохранившихся тушах животных, — сказал ученый.

Останки животного отправят на изучение в российскую Академию наук.

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