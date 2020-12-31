За сутки в России выявили 27 747 случаев коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки выявили 27 747 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в четверг, 31 декабря.

За последние 24 часа в России случаи инфекции зафиксировали в 85 регионах. Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 593 летальных исхода, полностью выздоровели — 28 922 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с коровирусом выявили за сутки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Нижегородской области.

За все время пандемии в России выявлено 3 159 297 случаев коронавируса. За весь период скончались 57 019 человек, выздоровело 2 554 340 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что более 90,6 миллиона тестов на коронавирус провели в России.

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