Фото: http://duma.gov.ru/официальный сайт Государственной думы

Украинские власти скорее спляшут «безумные русофобские танцы», чем станцуют рок-н-ролл с Соединенными Штатами. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев хочет развивать с Вашингтоном драйвовые отношения в стиле «рок-н-ролл» при администрации избранного президента Джо Байдена.

В свою очередь, Панина заявила о безразличии Запада по отношению к Украине, которую он использует как «минное поле на границе с Россией». В этой связи геополитические танцы скорее будут походить на пляску смерти — Dance Macabre — известную во времена средневековых эпидемий чумы. Тогда обезумевшие люди, ставшие жертвами расстройства психики, плясали весь день напролет, после чего падали замертво.

— Вот и нынешние руководители Украины никак не могут остановиться в своих безумных русофобских танцах под одобрительные хлопки западных кураторов. Все предновогодние заявления (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского и Кулебы наводят на мысль именно о таком диагнозе, — отметила парламентарий в разговоре с РИА Новости.

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