Около 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий
Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали три рейса и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и отменены пять. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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