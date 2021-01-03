Число оказанных городских услуг в приложении «Моя Москва» превысило девять миллионов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С момента запуска мобильного приложения «Моя Москва» столичные жители воспользовались городскими услугами и сервисами более девяти миллионов раз за два года. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы.

Как отметил заместитель главы ведомства Максим Алексашкин, приложение — значимая часть столичной цифровой экосистемы, его популярность выросла втрое.

— Такая активность стимулирует развивать приложение и расширять не только его возможности, но и способы взаимодействия с пользователями. Например, недавно мы запустили новую версию приложения — «Моя Москва 2.0», в которой услуги помогает получать голосовой помощник, — цитирует Алексашкина официальный сайт мэра столицы.

С начала 2020 года возможностями приложения воспользовались свыше 1,9 миллиона человек. Во время пандемии коронавируса оно стало одним из основных способов получения горожанами услуг и сервисов. Жители пользовались приложением для того, чтобы просматривать данные об успеваемости и домашних заданиях детей в школе, записывались к врачам городских поликлиник, а также оплачивали счета за коммунальные услуги и электронные единые платежные документы.

В среднем в 2020 году через приложение горожане получали более 500 тысяч услуг и сервисов каждый месяц.

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