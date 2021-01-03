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Правительство Норвегии ужесточит ограничения в стране из-за COVID-19
Фото: flickr.com / Julian-G. Albert

Правительство Норвегии ужесточит ограничения в стране из-за COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Правительство Норвегии ужесточит введенные в стране ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

По ее словам, данные меры необходимы для того, чтобы предотвратить новую волну распространения коронавируса. Правительство Норвегии рекомендует гражданам не приглашать домой гостей в ближайшие две недели. Кроме того, в стране нельзя будет собираться группами более пяти человек вне собственного дома. Также введен запрет на продажу алкоголя в барах и ресторанах, сообщает NTB.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Норвегии выросло за сутки на 329 и достигло 50 266. За время пандемии от вызванных инфекцией осложнений в стране умерли 436 пациентов.

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