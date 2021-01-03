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Роспотребнадзор дал советы по организации детского питания зимой
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Роспотребнадзор дал советы по организации детского питания зимой

Татьяна Плотникова

Здоровье

В пресс-службе подмосковного Роспотребнадзора рассказали, как следует организовать питание детей в зимнее время.

Как указали в ведомстве, зимой организм ребенка вынужден работать с удвоенной силой, так как ему нужно восполнять возросшие энергетические потери, приходящиеся на выработку тепла и занятия различными активностями. В связи с этим зимой у детей следует увеличить калорийность рациона, примерно на 25–30 процентов за счет основных групп пищевых продуктов: мясо, птица, рыба, молоко и молочные продукты, крупы, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, орехи.

Кроме того, рекомендуется увеличить разнообразие продуктов питания и приготовленных блюд для того, чтобы обеспечить организм ребенка всеми макро- и микронутриентами, обеспечить многоразовый прием пищи, отдавать предпочтение теплой пище. Роспотребнадзор также советует использовать летние заготовки: замороженные ягоды и овощи, сухофрукты, сушеную и замороженную зелень.

Для перекусов между основными приемами пищи можно употреблять свежие фрукты, йогурты, творожок, кисломолочные напитки, компоты, фруктовые пюре и легкие десерты, орехи при отсутствии аллергии. Следует подходить с особой осторожностью к чрезмерному потреблению цитрусовых, так как у детей часто встречается аллергия на эту группу фруктов. Здоровому человеку рекомендовано обойтись не более двумя мандаринами в день.

Зимой советуют применять витамины, которые обеспечат поступление в организм необходимых веществ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее столичный Роспотребнадзор дал рекомендации для профилактики обморожения.

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