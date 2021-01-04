Власти Джорджии опровергли утверждение Трампа о «пропавших голосах»

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Государственный секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что утверждение действующего главы государства Дональда Трампа о допущенных на выборах в этом штате нарушениях на соответствуют действительности.

Как написал Раффенспергер в своем Twitter, «президент Трамп, то, что вы говорите, это ложь». Представитель властей Джорджии также выразил убежденность в том, что «правда еще раскроется».

Respectfully, President Trump: What you're saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC — GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) January 3, 2021

Ранее американские СМИ сообщали, что действующий президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, в котором призвал найти «недостающие голоса» для его победы в президентской кампании, угрожая в противном случае привлечь власти штата к уголовной ответственности.

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