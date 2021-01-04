Главу Забайкальского края госпитализировали с коронавирусом

Фото: instagram.com/osipov_officially/

Губернатор Забайкалья Александр Осипов госпитализирован в Чите с подтвержденным COVID-19. Об этом в понедельник, 4 января, сообщается на сайте правительства региона.

Состояние Осипова средней тяжести. Исполняющим обязанности губернатора назначен первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер.

Уточняется, что глава региона почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на коронавирус ушел в самоизоляцию, но по настоянию медиков был направлен в стационар.

— Отметим, что глава региона остается на связи с коллегами, в том числе и по решению важных рабочих вопросов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

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