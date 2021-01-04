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Эксперт рассказал, что делать при отмене или задержке авиарейса
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Эксперт рассказал, что делать при отмене или задержке авиарейса

Елена Плешивцева

Транспорт

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, что делать при отмене или задержке авиарейса из-за погоды.

— Если задержка составляет более двух часов, то пассажиры имеют право потребовать возместить стоимость билетов. Им обязаны вернуть деньги, даже если билеты невозвратные. Если пассажиры желают все-таки лететь, то по прошествии 4–6 часов их обязаны кормить, — уточнил Янков.

Эксперт также отметил, что через 6 часов неулетевших пассажиров обязаны заселить в гостиницу на время, необходимое до их вылета, сообщает «Москва 24».

Читайте также: Прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Москве

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