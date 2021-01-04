Эксперт рассказал, что делать при отмене или задержке авиарейса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, что делать при отмене или задержке авиарейса из-за погоды.

— Если задержка составляет более двух часов, то пассажиры имеют право потребовать возместить стоимость билетов. Им обязаны вернуть деньги, даже если билеты невозвратные. Если пассажиры желают все-таки лететь, то по прошествии 4–6 часов их обязаны кормить, — уточнил Янков.

Эксперт также отметил, что через 6 часов неулетевших пассажиров обязаны заселить в гостиницу на время, необходимое до их вылета, сообщает «Москва 24».

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