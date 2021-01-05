Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московские фонари отметят 290-летие
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Московские фонари отметят 290-летие

Татьяна Плотникова

Город

Первые фонари заработали на улицах Москвы 5 января 1731 года (25 декабря 1730 года по старому стилю). Таким образом, системе уличного освещения столицы исполняется 290 лет.

Указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения столичных улиц в зимнее время был принят Сенатом Российской империи. В городе появилось 520 масляных фонарей, которые работали с 1 сентября по 1 мая, 18 ночей в месяц, когда на небе не светила луна.

Хотя средства на устройство уличного освещения были выделены из казны, зажигать фонари и содержать их в исправности должны были сами москвичи.

В 1800 году общее число фонарей составило 6559, причем 4614 из них были укреплены на столбах, остальные — прибиты к стенам домов. В 1880 году в Москве заработали первые электрические фонари. В 1883 году при помощи дуговых ламп в день коронации Александра III была освещена площадь вокруг храма Христа Спасителя.

После коронации многие жители города стали подавать генерал-губернатору прошения об устройстве электрического освещения в своих домах. Сделать это удалось 30 лет спустя, когда была открыта первая центральная электростанция на Раушской набережной, пишет «Парламентская газета».

Ранее москвичам рассказали о реставрации фонарей на ВДНХ.

Читайте также: Вопреки всему: в 2020 году Москва активно развивалась и преодолевала трудности

фонарьМоскваосвещение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте