Московские фонари отметят 290-летие

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Первые фонари заработали на улицах Москвы 5 января 1731 года (25 декабря 1730 года по старому стилю). Таким образом, системе уличного освещения столицы исполняется 290 лет.

Указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения столичных улиц в зимнее время был принят Сенатом Российской империи. В городе появилось 520 масляных фонарей, которые работали с 1 сентября по 1 мая, 18 ночей в месяц, когда на небе не светила луна.

Хотя средства на устройство уличного освещения были выделены из казны, зажигать фонари и содержать их в исправности должны были сами москвичи.

В 1800 году общее число фонарей составило 6559, причем 4614 из них были укреплены на столбах, остальные — прибиты к стенам домов. В 1880 году в Москве заработали первые электрические фонари. В 1883 году при помощи дуговых ламп в день коронации Александра III была освещена площадь вокруг храма Христа Спасителя.

После коронации многие жители города стали подавать генерал-губернатору прошения об устройстве электрического освещения в своих домах. Сделать это удалось 30 лет спустя, когда была открыта первая центральная электростанция на Раушской набережной, пишет «Парламентская газета».

Ранее москвичам рассказали о реставрации фонарей на ВДНХ.

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