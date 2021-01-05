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Москвичей предупредили о тумане и гололеде утром 5 января
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о тумане и гололеде утром 5 января

Юлия Ямпольская

Город

Туман с видимостью до 200–700 метров ожидается в Москве утром во вторник, 5 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Горожан также предупредили о гололеде на дорогах столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

Водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Пешеходам в тумане при движении по краю дороги стоит обозначить себя светоотражающими элементами на одежде, напомнили в ведомстве.

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