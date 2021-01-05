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Завершено благоустройство территории возле станций метро и МЦД Славянский бульвар
Фото: Пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

Завершено благоустройство территории возле станций метро и МЦД Славянский бульвар

Василиса Чернявская 

Город
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Славянский бульвар Карта всех событий

Завершены работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станциям первого Московского центрального диаметра и метро «Славянский бульвар». Как сообщил во вторник, 5 января, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, после запуска МЦД увеличилась проходимость улицы. Было решено сделать дорогу удобнее для пешеходов и добавить освещение.

— В результате проведенных работ город получил новый, красивый, хорошо освещенный пешеходный бульвар с уличными качелями и скамейками для отдыха, — сказал Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что сначала рабочие убрали под землю воздушные кабельные линии — для этого проложили около 10 километров труб. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность пешеходов.

Завершено благоустройство территории возле станций метро и МЦД Славянский бульварФото: Пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

Новый бульвар замостили серо-белой плиткой, тротуары отделили от проезжей части бордюрным камнем. Для автовладельцев вдоль улицы Герасима Курина обустроили парковки, рассчитанные на 80 машино-мест.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в зонах отдыха на бульваре установили лавочки и уличные качели, сделали велопарковку. Чтобы местные жители могли взять на прогулку своих питомцев, обустроили две площадки для выгула собак со специальным оборудованием для дрессировки.

На новом бульваре установили 180 фонарей с энергосберегающими лампами, высадили около 400 деревьев и более 1,4 тысячи кустарников.

— Благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появился не только удобный маршрут к станциям метро и МЦД-1Славянский бульвар, но и в целом значительно улучшилось пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково, — подчеркнул Петр Бирюков. — У горожан появилась новая прогулочная зона и еще одна точка притяжения.

Завершено благоустройство территории возле станций метро и МЦД Славянский бульварФото: Пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

Ранее Петр Бирюков рассказал, что в столичном районе Дорогомилово завершены основные работы по благоустройству улиц, прилегающих к Киевскому вокзалу. Работы проводились на набережной Тараса Шевченко — от Новоарбатского моста до Бородинского, Бережковской набережной — от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого, Украинском бульваре — от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской, 1-й и 2-й Бородинских улиц.

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Петр Бирюковстанция метро «Славянский бульвар»Москва
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