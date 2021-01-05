Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 6752 пациента за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За последние сутки в столице от коронавируса вылечились 6752 пациента. Об этом во вторник, 5 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Уточняется, что число людей, которые вылечились от COVID-19, увеличилось до 659 076.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в Москве выявлено 4842 новых случая заражения инфекцией. В городе за сутки скончались 75 пациентов.

Ранее вирусолог рассказал, кому необходима вакцинация от коронавируса.

Напомним, записаться на процедуру можно через официальный сайт мэра Москвы или обратившись по телефону в любой пункт вакцинации в столице.

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