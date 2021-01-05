Школа со спортивным уклоном появится в Новой Москве в 2021 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Сосенское, улица Василия Ощепкова Карта всех событий

В 2021 году в поселении Сосенском сдадут в эксплуатацию школу со спортивным уклоном. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. В 2021 году школа примет 1125 учеников.

— В здании обустроят просторные классы, дополнят всем необходимым оборудованием. Ученики смогут изучать основные предметы, иностранные языки, здесь будут специальные кабинеты для изучения основ кулинарии, информатики. Также будут мастерские, где ребята научатся азам обработки дерева и металла, — сообщил Владимир Жидкин.

Он добавил, в школе построят библиотеку, медиатеку, актовые и спортивные залы. Для спортивных занятий будут открыты два бассейна с длиной дорожек 25 и 10 метров.

Жидкин уточнил, что до конца 2024 года в Новой Москве планируют построить более ста детсадов и школ для комфортной жизни молодых семей. К 2035 году власти собираются открыть порядка 300 детских садов и 170 школ.

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