Песков: Мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет

Фото: youtube.com / RT Россия

Мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет. Об этом во вторник, 5 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Видео опубликовано в YouTube.

— Война, слава Богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны, хотя страшные войны происходят у нас под носом, и по-прежнему крупнейшие страны несут ответственность за то, чтобы эти войны останавливать, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Владимиру Путину докладывают о резонансных темах в интернете. Также он рассказал, критикует ли Путин его работу. Песков признался, что сталкивался с серьезной критикой со стороны российского лидера. Кроме того, он добавил, что президент иногда критикует так, что «жить сразу не хочется».

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