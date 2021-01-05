Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Губернатор Петербурга оценил эффективность мер против COVID-19 в праздники
Фото: gov.spb.ru / Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга оценил эффективность мер против COVID-19 в праздники

Кирилл Николаев

Общество

Введенные из-за коронавируса ограничения в новогодние праздники в Санкт-Петербурге позволили снизить заболеваемость. Об этом во вторник, 5 января, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, ограничения позволили прервать цепочку передачи коронавируса.

— Надеюсь, что дальше нам удастся сдерживать рост заболеваемости. Если так будет идти дальше, то будем снимать следующие ограничения, — цитирует Беглова РИА Новости.

Напомним, работа общепита в Санкт-Петербурге была полностью остановлена с 30 декабря по 3 января. Ограничения не касались доставки, обслуживания навынос и работы компаний общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минздрав заявил о высокой эффективности вакцины «Спутник V»

Санкт-ПетербургАлександр Бегловкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Праздник в новых условиях

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Все мнения
О проекте