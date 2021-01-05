Губернатор Петербурга оценил эффективность мер против COVID-19 в праздники
Введенные из-за коронавируса ограничения в новогодние праздники в Санкт-Петербурге позволили снизить заболеваемость. Об этом во вторник, 5 января, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По его словам, ограничения позволили прервать цепочку передачи коронавируса.
— Надеюсь, что дальше нам удастся сдерживать рост заболеваемости. Если так будет идти дальше, то будем снимать следующие ограничения, — цитирует Беглова РИА Новости.
Напомним, работа общепита в Санкт-Петербурге была полностью остановлена с 30 декабря по 3 января. Ограничения не касались доставки, обслуживания навынос и работы компаний общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
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