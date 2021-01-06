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Коронавирус в Москве за сутки выявили у 5142 человек
Фото: youtube.com / ГКБ No 15 им. О. М. Филатова

Коронавирус в Москве за сутки выявили у 5142 человек

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в столице выявили 5142 новых случая коронавируса. Об этом в среду, 6 января, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коронавирус в Москве за сутки выявили у 5142 человекФото: Оперштаб

За минувшие сутки в России выявили 24 217 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Уточняется, что 11 процентов не имели клинических проявлений болезни.

Ранее сообщалось, что переболевшие коронавирусной инфекцией сотрудники столичной Росгвардии сдали плазму крови для пациентов с COVID-19.

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