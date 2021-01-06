Московские врачи вылечили 7206 пациентов от коронавируса за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили 7206 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 6 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 666 282.

Фото: Оперштаб

В Москве за последние 24 часа выявили 5142 случая COVID-19, скончались 70 пациентов.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса проход на рождественскую службу в храм Христа Спасителя будет ограничен и будет осуществляться по приглашениям.

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