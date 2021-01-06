Врач объяснил, чем опасны попытки вернуть вкус после COVID-19 с помощью специй

Фото: pixabay.com

Спирт, аджика, горчица и перец, которыми некоторые пациенты с COVID-19 пытаются восстановить вкус, могут нанести вред здоровью. Об этом предупредил отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

— Некоторые идут по пути вышибания «клин клином». Используют спирт, аджику, горчицу, перец, пытаются натирать язык. Это не работает, только раздражает слизистую оболочку, воспаляет, — пояснил врач.

Зайцев порекомендовал, напротив, придерживаться щадящей диеты и не добавлять в еду острые приправы. Это будет способствовать снятию отеков, которые мешают работать вкусовым рецепторам.

По словам отоларинголога Ивана Лескова, коронавирусная инфекция поражает эпителий носа. Это и становится причиной пропажи запахов у заболевших. Восстановление чувствительности может занимать от двух до трех месяцев, уточнил врач. Он также порекомендовал потерявшим обоняние пациентам принимать витамины группы B, B1, B6.

В случае, если вкус не вернется, следует обратиться к отоларингологу, чтобы исключить воспаления, и неврологу, так как отсутствие вкусов и запахов может быть первым симптомом неврологических нарушений, сообщил Лесков РБК.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Стало известно, является ли насморк признаком отсутствия коронавируса