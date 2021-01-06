Ограничения по возрасту для применения пиротехники ввели в России

/ Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

С 1 января 2021 года в России введены ограничения по возрасту для применения пиротехники. Об этом следует из постановления правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», опубликованном на портале правовой информации.

Так, использовать данные изделия можно только лицам, чей возраст подходит под ограничения.

Кроме того, применение пиротехники запрещается в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, а также на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях жилых домов, на объектах культурного наследия.

Как отметили в ГУ МЧС России, использование хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих первому классу опасности, разрешается, передает РИА Новости.

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