Несколько человек пострадали при столкновениях в Вашингтоне
Несколько человек пострадали в результате столкновений в Вашингтоне. Об этом в среду, 6 января, сообщает РИА Новости.
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытаются проникнуть в Капитолий. Полиция использует слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих.
По данным СМИ, ряд офисов, входящих в комплекс зданий Конгресса США, были эвакуированы. Сенат прервал заседание на фоне протестов.
Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.
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