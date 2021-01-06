Несколько человек пострадали при столкновениях в Вашингтоне

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Несколько человек пострадали в результате столкновений в Вашингтоне. Об этом в среду, 6 января, сообщает РИА Новости.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытаются проникнуть в Капитолий. Полиция использует слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих.

По данным СМИ, ряд офисов, входящих в комплекс зданий Конгресса США, были эвакуированы. Сенат прервал заседание на фоне протестов.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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