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Конгресс США возобновил заседание по утверждению итогов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020-го, после того как обе палаты на раздельных голосованиях отклонили первый протест. Трансляцию заседания ведут в прямом эфире американские новостные телеканалы.

Вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что Сенат и Палата представителей отклонили протест против утверждения результатов голосования на президентских выборах в штате Аризона.

— Обе палаты не поддержали возражение, — сказал Пенс и объявил о продолжении подсчета голосов выборщиков.

Ранее республиканцы заявили, что собираются подать несколько протестов во время совместного заседания, сообщает ТАСС. Также сообщается, что Конгресс утвердил поданные за Джо Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии. Возражения были отозваны после ситуации с протестующими.

Напомним, заседание палат было приостановлено после того, как в здание Конгресса ворвались сторонники действующего президента — республиканца Дональда Трампа.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.

Помимо этого, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл заявил, что победитель президентских выборов будет утвержден 7 января.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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