Сторонники Трампа покинули площадь в Вашингтоне
Площадь Фридом плаза в Вашингтоне, на которой собирались сторонники президента США Дональда Трампа, опустела. Об этом в четверг, 7 января, сообщило РИА Новости.
Сообщается, что на площади отсутствуют люди с флагами и предвыборными плакатами. Остался один человек в кепке с надписью MAGA.
— Здесь и не должно никого быть. Все продумано. Мы собрались 6 января. Пока на этом все. Многие сегодня уже разъехались, — рассказал собеседник агентства.
Также мужчина сказал, что борьба Трампа еще не окончена. Что конкретно он имеет в виду, не уточнялось.
Протесты в Вашингтоне
6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.
СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.
Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.
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