Тимати решил зарегистрировать свое имя как товарный знак

Фото: instagram.com/timatiofficial

Рэп-исполнитель Тимур Юнусов подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Тимати» — под таким псевдонимом артист стал известен широкой публике.

В тексте заявке, поданной Тимуром Ильдаровичем Юнусовым, содержится просьбы зарегистрировать товарный знак «Тимати» по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25, 37 и 44.

Это даст возможность будущему владельцу бренда изготавливать и продавать под данным знаком одежду, обувь и головные уборы, заниматься строительством, ремонтом, стиркой одежды, уничтожением вредителей, а также предоставлять медицинские, психологические и ветеринарные услуги, услуги по экстракорпоральному оплодотворению, заниматься садоводством и уничтожением сорняков, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее адвокат рассказал, что Тимати смог найти компромисс с представителями лейбла Black Star, чтобы использовать творческий псевдоним.

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