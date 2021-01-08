Курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи

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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил отметку в 74 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 8 января.

Так, доллар подорожал на 0,46 процента — до 74,27 рубля, курс евро снижается на 0,18 процента — до 90,93 рубля.

Индекс Московской биржи превысил отметку в 3390 пунктов. Это рекордный показатель. На открытии торгов он растет на 0,57 процента, индекс РТС — на 0,56 процента.

Ранее эксперты предрекли падение доллара к весне 2021 года.

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