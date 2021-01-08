Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи
Фото: pexels.com / Karolina Grabowska

Курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи

Виктория Родимкина

Экономика

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил отметку в 74 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 8 января.

Так, доллар подорожал на 0,46 процента — до 74,27 рубля, курс евро снижается на 0,18 процента — до 90,93 рубля.

Индекс Московской биржи превысил отметку в 3390 пунктов. Это рекордный показатель. На открытии торгов он растет на 0,57 процента, индекс РТС — на 0,56 процента.

Ранее эксперты предрекли падение доллара к весне 2021 года.

Читайте также: Опрос показал, чего боятся россияне в 2021 году

валютакурс рублякурс доллара
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Все мнения
О проекте