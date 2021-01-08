Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников
Создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica, бизнесмен Андрей Трубников скончался на 62-м году жизни. Об этом рассказал его секретарь в пятницу, 8 января.
О причинах смерти бизнесмена не сообщается, передает РБК.
СПРАВКА «ВМ»
Андрей Трубников создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году. В 2008 году была запущена марка «Натура Сиберика», в 2012-м — одноименная розничная сеть Natura Siberica. Помимо этого, под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.
В прошлом году совокупная выручка производителя косметики составила 14 миллиардов рублей. Правами на компанию обладают члены семьи Андрея Трубникова.