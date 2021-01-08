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Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников
Фото: instagram.com/trubnikov_fly_or_die

Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников

Виктория Родимкина

Общество

Создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica, бизнесмен Андрей Трубников скончался на 62-м году жизни. Об этом рассказал его секретарь в пятницу, 8 января.

О причинах смерти бизнесмена не сообщается, передает РБК.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Трубников создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году. В 2008 году была запущена марка «Натура Сиберика», в 2012-м — одноименная розничная сеть Natura Siberica. Помимо этого, под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.

В прошлом году совокупная выручка производителя косметики составила 14 миллиардов рублей. Правами на компанию обладают члены семьи Андрея Трубникова.

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