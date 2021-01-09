Задержанную у Капитолия русскоговорящую женщину отпустили

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Русскоговорящую уроженку Молдавии Кристину Малимон, которая была арестована за неподчинение полиции у здания Конгресса США, отпустили. Об этом сообщило издание OPB.

Уточняется, что девушку и ее 54-летнюю мать Евгению Малимон задержали после проникновения в здание Капитолия. От женщин потребовали покинуть место, однако они не подчинились.

Суд Вашингтона назначил дату разбирательства в этом деле на июнь. Кристина и Евгения Малимон не признали себя виновными. Женщин обязали покинуть город.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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