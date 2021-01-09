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Посольство РФ: россиян нет среди задержанных при беспорядках в Вашингтоне
Фото: facebook.com/RusEmbUSA/

Посольство РФ: россиян нет среди задержанных при беспорядках в Вашингтоне

Татьяна Плотникова

Политика

Российское посольство в США опубликовало заявление, в котором говорится, что граждан РФ нет среди задержанных во время беспорядков возле здания американского Конгресса в Вашингтоне.

В дипмиссии заявили, что внимательно отслеживают ситуацию в связи с положением дел в Вашингтоне и направили запрос в Госдепартамент США о наличии россиян среди задержанных или пострадавших.

Пока подобные факты не выявлены, однако в российском посольстве выразили готовность оказать соотечественникам консульско-правовое содействие в случае необходимости, говорится в Facebook дипломатического представительства РФ.

Ранее появились сообщения, что одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии в суде потребовался переводчик с русского языка. Подробности о личности мужчины не приводятся.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

Читайте также: Комитеты палаты представителей США запросили брифинг ФБР по штурму Капитолия

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