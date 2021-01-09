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Задержана хозяйка пансионата под Тюменью, где при пожаре погибли семь человек
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» / Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Задержана хозяйка пансионата под Тюменью, где при пожаре погибли семь человек

Никита Абрамов

Происшествия

Следователи задержали хозяйку частного пансионата для пожилых людей, который находится в поселке Боровский Тюменской области, где в результате пожара погибли семь человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

— Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что при пожаре погибли четыре мужчины и три женщины пожилого возраста.

Ранее сообщалось о пожаре в поселке Боровский в Тюменской области. В результате происшествия погибли семь человек. Также известно, что контроль над этим делом взял председатель СК России Александр Бастрыкин.

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Следственный комитет РФпожарпансионат
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