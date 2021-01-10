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Ребенок и мужчина пострадали при взрыве газа в Ленинградской области
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Ребенок и мужчина пострадали при взрыве газа в Ленинградской области

Юлия Курганова

Происшествия

Два человек пострадали при взрыве газового баллона в Ленинградской области. Происшествие случилось вечером в суботу, 9 января, в деревне Грязно Гатчинского района. Среди пострадавших — трехлетняя девочка и 41-летний мужчина, они получили ожоги. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

На месте происшествия работают спасатели. Обстоятельства случившегося уточняются.

Конкретной информации о состоянии пострадавших пока нет.

Сейчас проводится проверка. На особом контроле находится вопрос соблюдения прав несовершеннолетней.

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