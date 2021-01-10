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Экстрасенс назвал пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха
Фото: youtube.com

Экстрасенс назвал пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха

Виктория Родимкина

Звезды

Участник «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предсказал в 2021 году пополнение в семье актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха, которые недавно поженились.

Александр Кинжинов уточнил, что паре суждено было пожениться, так как они действительно любят друг друга. По словам предсказателя, эта пара самая крепкая на сегодняшний день. Экстрасенс уверен, что скоро в их семье родится малыш, передает ФАН.

— В новом году их ждет пополнение, родится девочка! — заявил Александр Кинжинов.

Напомним, в конце 2020 года актриса Лиза Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Пара долгое время скрывала свои отношения. Ранее Арзамасова поделилась эмоциями после критики ее свадьбы. Она поблагодарила фанатов за поздравления и добрые пожелания и отметила, что это помогло паре пережить осуждение в Сети со стороны общественности из-за разницы в возрасте молодоженов в 22 года. Также актриса показала снимки с медового месяца с Авербухом в Сочи.

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Лиза АрзамасоваИлья Авербухдети
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