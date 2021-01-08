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«Илья подарил?»: фанаты отреагировали на новое фото Арзамасовой в шубке
Фото: youtube.com

«Илья подарил?»: фанаты отреагировали на новое фото Арзамасовой в шубке

Виктория Родимкина

Звезды

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала новые снимки с новогодних каникул, которые она вместе с мужем, фигуристом Ильей Авербухом, проводит в Сочи.

На снимках, которые актриса разместила на своей странице в соцсети Instagram, девушка стоит около украшенной елки в черной шубке и пушистых варежках.

— Сочельник, — подписала публикацию Арзамасова.

Поклонники оценили фотографии, предположив, что шуба — подарок мужа актрисы. Кроме того, фанаты поздравили девушку с Рождеством и пожелали ей счастья в семейной жизни.

«Илья подарил?»; «Красиво… Вы — сама красота»; «Лиза едет в сказку…»; «Светишься от счастья!»; «С Рождественским сочельником вас, Лиза! И счастливого Рождества!» — написали они в комментариях.

Ранее Арзамасова поделилась эмоциями после критики ее свадьбы. Она поблагодарила фанатов за поздравления и добрые пожелания и отметила, что это помогло паре пережить осуждение в Сети со стороны общественности из-за разницы в возрасте молодоженов в 22 года.

Читайте также: Арзамасова показала фото с медового месяца с Авербухом в Сочи

семьяЛиза АрзамасоваИлья Авербух
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