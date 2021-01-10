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Полиция в Германии усилила охрану бундестага после штурма Капитолия
Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Полиция в Германии усилила охрану бундестага после штурма Капитолия

Виктория Родимкина

В мире

Берлинская полиция усилила охрану здания парламента ФРГ — бундестага — после протестов и захвата Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщила газета «Бильд ам зонтаг» со ссылкой на письмо от председателя бундестага Вольфганга Шойбле депутатам.

В нем говорится, что земельная полиция Берлина «уже усилила присутствие в районе здания» парламента. Уточняется, что Шойбле призвал МИД Германии представить доклад о событиях в Вашингтоне. Он также сообщил, что обсудит с федеральными и земельными властями, что можно сделать для обеспечения защиты бундестага.

В полиции Берлина также подтвердили информацию, что на фоне событий в центре Вашингтона были приняты меры для защиты важных объектов столицы.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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