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Украинский врач заявил, что в стране 90 процентов тестов на COVID-19 оказались российскими
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Украинский врач заявил, что в стране 90 процентов тестов на COVID-19 оказались российскими

Никита Абрамов

Внешняя политика

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что 90 процентов тестов на коронавирусную инфекцию оказались из России. Об этом он рассказал в воскресенье, 10 января.

— На Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90 процентах случаев используются тест-системы ПЦР российского производства. Таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема» и других, — цитирует Кравченко 5-tv.ru.

По словам Кравченко, киевские чиновники обманывают свой народ, выдавая неверную информацию касательно госзакупок.

Также председатель медицинской палаты отметил, что по закону вакцины и диагностикумы относятся к разряду иммунобиологических препаратов. В таком случае власти Киева лгут в заявлениях о том, что не могут закупать российскую вакцину «Спутник V» по политическим причинам.

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