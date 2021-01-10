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Пожар в ангаре с газовыми баллонами в Подмосковье локализован
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Пожар в ангаре с газовыми баллонами в Подмосковье локализован

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Московская область, Раменский городской округ, деревня Островцы Карта всех событий

В Раменском районе Московской области пожарные локализовали возгорание в ангаре с газовыми баллонами. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

— В 21:23 — локализация пожара на площади 150 квадратных метров, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в результате пожара произошло частичное обрушение кровли в помещении.

Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в деревне Островцы. Уточняется, что в помещении находятся доски, краски и газовые баллоны. Огонь угрожал расположенным рядом бытовым помещениям.

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