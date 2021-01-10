Менее 50 тысяч московских семей к концу 2020 года были в очереди на улучшение жилищных условий

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Менее 50 тысяч московских семей стояли к концу 2020 года в очереди на улучшение жилищных условий. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.

— В начале 2010 года на жилищном учете стояли 136,7 тысячи семей, а к декабрю 2020 года список уменьшился почти втрое и составил 50 тысяч 247 семей, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Согласно декабрьским данным, список сократился почти на 5 тысяч позиций.

Список сокращается в связи с предоставлением жилых помещений семьям Москвы, а также за счет выплат из бюджета, которые идут на приобретение или строительство нового жилья.

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