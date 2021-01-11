Около 30 собак сгорели в захламленной квартире в Санкт-Петербурге

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Семнадцать щенков и девять взрослых собак сгорели в захламленной квартире в девятиэтажном доме в Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в правоохранительных органах в воскресенье, 10 января

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на восьмом этаже дома. Одна из комнат площадью 20 квадратных метров выгорела полностью, при этом хозяйка квартиры не пострадала.

Из дома, где случился пожар, спасатели эвакуировали 28 человек. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, передает Пятый канал.

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