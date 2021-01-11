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Малышева дала прогноз по ситуации с COVID-19 в России в 2021 году
Елена Малышева считает поводом для оптимизма появление вакцины «Спутник V» / Фото: youtube.com / А поговорить?

Малышева дала прогноз по ситуации с COVID-19 в России в 2021 году

Юлия Курганова

Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева на своей странице в соцсети Instagram дала врачебный прогноз по ситуации с коронавирусом в 2021 году в России. Она считает, что наступивший год будет лучше предыдущего в том случае, если граждане начнут контролировать состояние своего здоровья.

Малышева посоветовала следить за давлением, уровнем холестерина в крови и принимать необходимые лекарства, если это потребуется.

— Именно от нас самих зависит заболеем мы или нет и насколько тяжело мы заболеем. В самой тяжелой форме коронавирус протекает у людей с ожирением и сахарным диабетом. Но обе эти болезни можем контролировать мы сами! Похудейте и контролируйте ваш сахар крови! И коронавирус вам не страшен! — написала врач.

Она отметила, что поводом для оптимизма является появление вакцины «Спутник V», а также лекарств, снижающих смертность от COVID-19 — антикоагулянтов и дексаметазона.

Кроме того, специалисты установили, что антитела сохраняются на протяжение шести-восьми месяцев, добавила врач.

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Елена Малышевакоронавируспрогноз
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