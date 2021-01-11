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Рубль ослаб к доллару и евро на открытии торгов в понедельник на Мосбирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рубль ослаб к доллару и евро на открытии торгов в понедельник на Мосбирже

Ростислав Зубков

Экономика

В понедельник утром, 11 января, мировые валюты поднялись по отношению к российской. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 10:03 по столичному времени доллар вырос на 0,42 процента — до 74,47 рубля. Наряду с этим курс евро увеличился на 0,16 процента — до 90,74 рубля.

Рынок акций также открылся ростом биржевых индексов. К десяти утра индекс Мосбиржи поднимался на 0,02 процента — до 3455,67 пункта, в то время как индекс РТС — на 0,09 процента, до 1467,85 пункта. Через несколько минут оба индекса снизились.

Ранее сообщалось, что биткоин подешевел более чем на 10 процентов за утро понедельника, 11 января.

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