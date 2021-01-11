Коронавирус выявили у 4646 человек в Москве за сутки

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В столице за минувшие сутки выявили 4646 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник, 11 января, в Telegram-канале.

В столице за все время пандемии выявили 862 214 случаев COVID-19. По последним данным, вылечились в городе 701 790 человек, скончались от инфекции 12 025 пациентов.

В России за последние сутки зафиксировали 23 315 новых случаев коронавируса. Число заболевших в стране увеличилось до 3 425 269.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в мире превысило 90 миллионов человек.

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