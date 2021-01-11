Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Коронавирус выявили у 4646 человек в Москве за сутки
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Коронавирус выявили у 4646 человек в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки выявили 4646 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник, 11 января, в Telegram-канале.

В столице за все время пандемии выявили 862 214 случаев COVID-19. По последним данным, вылечились в городе 701 790 человек, скончались от инфекции 12 025 пациентов.

В России за последние сутки зафиксировали 23 315 новых случаев коронавируса. Число заболевших в стране увеличилось до 3 425 269.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в мире превысило 90 миллионов человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Новый штамм COVID-19 обнаружили у россиянина, вернувшегося из Британии

Москвапандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Все мнения
О проекте