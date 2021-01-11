Стала известна судьба Евровидения в 2021 году

Фото: eurovision.tv / THOMAS HANSES

Международный вокальный конкурс Евровидение проведут в 2021 году, но вряд ли он будет таким масштабным, как прежде. Об этом заявил комментатор мероприятия, актер и комик Грэм Нортон.

По его словам, конкурс «определенно пройдет» в текущем году. Формат останется прежним — музыканты из разных стран будут демонстрировать свои навыки, соревнуясь за первое место. Однако вряд ли сохранится массовость мероприятия. Если раньше оно проходило на стадионе с примерно 20 тысячами зрителей, то из-за пандемии коронавируса это могут ограничить, считает Нортон.

Отмечается, что организаторы конкурса могут использовать записи выступлений артистов, если они не смогут приехать в Роттердам, где планируется провести мероприятие. Для записанных номеров предусмотрят отдельные правила, о которых станет известно позже, передает BBC News.

Напомним, Евровидение-2020 должно было пройти в Роттердаме, но его отменили из-за распространения ковида.

На сайте фестиваля указано, что мероприятие теперь планируют провести в мае 2021 года: 18 и 20 числа пройдут два полуфинала, а финал — 22 мая. Конкурс должен состояться в стенах роттердамского комплекса Ahoy.

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