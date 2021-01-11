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Диетолог перечислила продукты для быстрого похудения после праздников
Фото: pixabay.com

Диетолог перечислила продукты для быстрого похудения после праздников

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач-диетолог Лола Биггс перечислила продукты, которые помогут быстро скинуть набранные за праздничные застолья килограммы.

Среди продуктов, позволяющих сбросить вес и сохранить молодость, она выделила куркуму. По словам эксперта, эту специю можно добавить в чай или блюда из яиц или овощей.

Биггс также порекомендовала желающим похудеть регулярно включать в рацион овощи, особенно брокколи, из-за большого содержания клетчатки. Этот вид капусты также придаст коже свежесть и упругость и поддержит низкий уровень сахара в крови.

Кроме того, следует регулярно есть вишню, чернику и красную смородину. В этих ягодах мало калорий и много полезного витамина С.

Диетолог напомнила о необходимости употребления при похудении полезных жиров. Так, богатый витамином Е авокадо улучшает состояние волос и кожи, а также разгоняет метаболизм.

Также Биггс напомнила о пользе жирной рыбы. По результатам исследования, худеющим следует отдать предпочтение лососю, форели и скумбрии, чем мясу говядины или свинины, сообщает Lenta.

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