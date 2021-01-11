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США ввели санкции в отношении граждан и организаций Украины из-за вмешательства в американские выборы. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили на сайте Министерства финансов США.

Ограничительные меры введены в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов. По версии Штатов, эти лица и организации являются частью якобы связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу.

Ранее США ввели санкции в отношении 40 физических лиц из Белоруссии.

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